ماجدة الرومي تواجه كورونا بأغنية جديدة

طرحت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللهجات" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .

والأغنية من تأليف ماجدة الرومي وألحان ميشيل فاضل، والكلمات مستوحاة من مرحلة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا على كل شعوب العالم.

وفي محاولة للترويج للأغنية قامت المطربة اللبنانية بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر وأرفقتها بتعليق: "أنا لو قلتلكن مشتاقة إوعى تقولولي جايين! هالدنيي اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين!.. بوعدكن لما نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين.. غنوا بكل اللغات".

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يذكر أن مجلة فوج كانت نظمت جلسة تصوير للفنانة ماجدة الرومي مؤخرا، وظهرت خلالها وهي متشحة بالعلم اللبناني في قصر "الصنوبر" الكائن وسط بيروت والذى يعود تاريخ إنشائه لعام 1916.

ولدت ماجدة الرومي في 13 ديسمبر/ كانون الثاني 1956، وورثت حب الغناء والموسيقى عن والدها الموسيقار الراحل حليم الرومي، وبدأت شهرتها من برنامج استديو الفن 1974، وشاركت في بطولة فيلم "عودة الابن الضال" للمخرج المصري العالمي يوسف شاهين.

ويضم أرشيفها الفني مجموعة كبيرة من الأغنيات الرائعة منها "مطرحك بقلبي، كل شيء عم يخلص، لبنان قلبي، كلمات، أحبك وبعد، اعتزلت الغرام".