استديوهات هوليوود تعود للحياة بإرشادات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه سيتم استئناف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 يونيو/حزيران الجاري بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين في استديوهات هوليوود الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام، وفقا لوكالة رويترز.
وتم وقف تصوير الأفلام حول العالم في منتصف مارس/ آذار الماضي للمساعدة في كبح جائحة فيروس كورونا.
وكانت قوة عمل من استديوهات هوليود ونقابات العمال قد اقترحت الأسبوع الماضي إجراء اختبارات مكثفة للكشف عن فيروس كورونا، وإجراء مراجعة يومية للأعراض وضمانات أخرى للسماح للممثلين وأطقم العمل باستئناف نشاطهم.
وقالت إدارة الصحة بالولاية إنه من أجل العودة للعمل يجب على المنتجين الالتزام بإرشادات قوة العمل والحصول أيضا على موافقة من مسؤولي الصحة بالمقاطعات.
وأضافت أنه يجب على سلطات المناطق أن تبحث معدلات الإصابة المحلية بفيروس كورونا والاستعدادات لحدوث زيادة في الحالات وإمكانية إجراء اختبارات وبيانات أخرى قبل منح الموافقة.
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