بدرية أحمد: ليت الله خلقني ولد كنت سأتزوج 4 سعوديات (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغزلت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، في البنات السعوديات وبجمالهن، مشيرة إلى أن الله أنعم عليهن بالعديد من النعم، منها الدلع والأخلاق والجمال.

وقالت بدرية في مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات": "السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم".

وأضافت: "خاصة البنات السعوديات، يا ربي فيهم دلع وجمال وأخلاق، ياااربي يجننون، تعال خلي السعودية تتكلم، يا ربي الله ما خلقني ولد، ليت خلقني ولد كنت أتزوج 4 سعوديات، بنات حلوات وقويات"، متابعةً: "أنا أتمنى إن عيالي لو يتزوجون، يتزوجون من سعوديات، قسمًا بالله هذه أمنيتي، ويجيبلي حفيدة سعودية، وتقولي يا لبي قلبك ويا لبي عيونك".

وأردفت: "أنا بحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، بس السعودية غير، صدقوني والله غير، ما أقدر أقول شيء، كل بنات الخليج تاج على راسي والله العظيم".

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وتسببت تصريحات بدرية أحمد في هجوم بعض من المتابعين ضدها واتهامها بمجاملة السعوديات لأسباب غير معلومة، فيما سخر منها آخرون، فعلق متابع: "وش فيها تتلصق؟ّ"، وكتب آخر: "ع أساس يعني السعوديات بيرضون بولدك الله يهديك السعودية محتشمة وأخلاق تأخذ اللي يناسبها ويناسب أخلاقها الراقية وتربيتها".

فيما تفاعل العديد من السعوديات بكلمات الحب والإشادة مع بدرية أحمد، وتبادلن معها الغزل، فكتبت متابعة: "يا زينها وزين أخلاقها"، وقالت أخرى: "لبي قلبك والله"، و"وإنتي ما شالله قمر ي لبي قلبك نحبك فنانتنا العسل".

واعتادت بدرية أحمد على إثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة وخلافاتها مع بعض المشاهير، آخرهم كانت الفنانة اليمنية، ريماس منصور؛ بعدما قامت الأخيرة باتهام بعض الفنانات، بالحصول على أموالهنّ بطرق غير شرعيّة، خاصّة إذا كُنّ يسكن القصور، ويركبن السيارات الفاخرة.

وقالت بدرية في مقطع فيديو، عبر "سناب شات": "زعلت من كلامها وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني.. يعني لما كنتي لابسة على الطاولة في المطعم الألماظات والخواتم اللي لبساهم من وين جت، فالبيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.. فاحترمي نفسك".

وأوضحت: "شوفناكي هاداك اليوم لبسالي شورت فوق الركبة.. أنا ما أعيب بس شوفي نفسك كيف كنتي.. وكل وحدة حرة بأخلاقها عندها رب يحاسبها واللي على راسه بطحه يحسس عليها".