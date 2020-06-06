السعودية عبير سندر تكشف سبب حجرها بباكستان.. وتنتقد طريقة محاربة العنصرية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المودل والبلوغر السّعوديّة عبير سندر سبب حجرها وزوجها مدرب فنون القتال البريطاني ليام أونيل في دولة باكستان، موضحة أنهما قررا الذهاب إلى جزيرة بالي لقضاء فترة إجازة كنوع من تجديد الحياة الزوجية بينهما "شهر عسل".

وأوضحت عبير سندر أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في البلاد وتم وقف الطيران والعديد من الأمور الأخرى؛ ما تسبب في أن يصبحا عالقين في الجزيرة ولم يغادرا، لافتة إلى أن المسؤولين في باكستان لا يتبنون إجراءات احترازية صارمة من أجل مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى أن الشعب الباكستاني يمارس حياته بشكل طبيعي.

وأضافت عبير سندر في تصريحات متلفزة ببرنامج "Live atv"، الذي يقدمه الإعلامي الكويتي صالح الراشد أنها وزوجها لا ينظران لما يفعل الشعب والمسؤولون، ويلتزما بالحجر المنزلي؛ إذ لا يخرجان حتى لا يصاب أي منهما في ظل تفشي الفيروس وإصابة ما يقارب 90 ألف شخص بكورونا في باكستان.

وانتقدت عبير سندر، طريقة محاربة المشاهير وخاصة نجمات الفن للعنصرية من خلال صبغ أنفسهن Black Face موضحة أنهم يعتبرون هذا محاربة للعنصرية إلا أن هذا فعل عنصري ومهين.

وأوضحت البلوغر السعودية أنه لابد أن تكون هناك توعية وتثقيف أكثر من ذلك لكي يعرف الجمهور سبب اعتبار Black Face مهينا وعنصريا.

وأكدت عبير سندر أن هناك العديد من الفنانين والمشاهير يستخدمون الـ Black Face كتعبير عن محاربة العنصرية وأن بعضهم يفعل ذلك بحسن نية ودون قصد، موضحة أن هؤلاء يكون همهم الوقوف مع "السود".

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وضربت مثالًا بالفنانة المغربية مريم حسين التي غيرت مؤخرًا إطلالتها وقامت بطلاء وجهها وجسمها باللون الأسود تعبيرًا عن تضامنها مع أصحاب البشرة السمراء في أعقاب مقتل الأمريكي جورج فلويد، فقالت إنها عندما وصل إليها تعليق بأن ما فعلته فعل عنصري اعتذرت وحذفت منشورها.

وأشارت البلوغر السعودية إلى أن هناك فئة أخرى تستخدم Black Face وعندما يتم التوضيح لهم أن هذا خطأ يعارضون ويصرون على موقفهم، مبينة أن هؤلاء لابد أن يعوا الأمر خاصة وأن السود الذين يقفون معهم يوضحون لهم أن هذا فعل عنصري مع شرح الأسباب إلا أنهم لا يستجيبون ويواصلون موقفهم بـ"عبط".

ورفضت إطلاق كلمة "السُمر" على فئة السود في العالم، لافتة إلى أنها تعتبر كلمة "أسمر" بها نوع من العنصرية أيضًا والتهرب من كونه أسود ويوافق على أن يقال له "أسمر".

وأكدت أنها ناقشت مسألة العنصرية أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن العنصرية أصبحت شيئا طبيعيا وتحدث في الحياة اليومية ولا يتكلم عنها أحد.

وأشارت إلى أن حديثها بشكل مستمر عن محاربة العنصرية على طريقتها جعلها محط اتهام من الجمهور بأنها لا تحب لون بشرتها مؤكدة أنها أول شخصية تحدثت عن العنصرية وقررت ألا تصمت عليها مرة أخرى وقدمت رسائل توعوية عدة وأصبح الكثيرون يتقبلونها.

يُذكر أن المودل السعودية عبير سندر، احتفلت بزفافها على مدرب فنون القتال البريطاني ليام أونيل في أبريل من عام 2019 وسط مفاجأة كبيرة بين محبيها وجمهورها.