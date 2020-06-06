إلهام الفضالة ترد مجددا على المشككين بعمرها وابنتها بهذه الطريقة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، للرد مجددًا على المشككين في عمرها، بعدما صرحت منذ أيام أنها سوف تكمل عامها الـ46 هذا الشهر؛ إذ أرادت الفضالة حسم الجدل حول عمرها الحقيقي، من خلال الكشف عن هويتها الوطنية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات".

وأظهرت الهوية الوطنية لإلهام، أنها من مواليد الـ 18 من يونيو عام 1974، أي أنها بالفعل سوف تكمل الـ46 عامًا خلال الشهر الجاري.

ولم تكتف الفنانة الكويتية بذلك، بل طلبت من ابنتها منى الكشف عن هويتها الوطنية أيضًا، فاستعرضتها أمام الكاميرا، حيث ظهر أنها من مواليد الـ 6 من أبريل عام 1991، أي أن عمرها 31 عامًا.

وعلقت الفضالة قائلة: "أخفيت رقمي المدني حتى لا ينتهزون الرقم، هذا رد على اللي يقولون إني أصغر عمري، وأقول عمري 30 أو 35، ترى أنا 46 قريب من الخمسينيات علشان تتأكدوا إني ما جاي أصغر عمري"، وتابعت: "أنا جيل السبعينيات، يعني جيل ما في لعب، اللي كانوا يلعبون بأعمارهم مثل العشرينيات والثلاثينيات".

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وتسبب مقطع الفيديو في موجة استغراب من قبل المتابعين، الذين اتهموا إلهام الفضالة بالمبالغة وحديثها الدائم عن مسألة عمرها الحقيقي.

فقال أحد المتابعين: "هذي كل ما شفتها ألاقيها تتكلم عن عمرها غثتنا.. إلا شوفوني أنا الصغيرة الكيوت مرض وربي"، وكتب آخر: "إلهام قسم بالله درينا إنك متصالحة مع نفسك وعمرك"، وقالت متابعة: "يا ربي ياذا العمر درينا إنك جدة صغيرة".

وتأتي سخرية المتابعين من إلهام، بعدما كانت أجابت منذ أيام عن أسئلة متابعيها عبر "إنستغرام" من بينها سؤال عن عمرها الحقيقي، قبل أن تعود مجددًا وتكشف عن هويتها الوطنية.

كما ردت إلهام على سؤال أحد متابعيها عن سبب اختفاء ابنتها "فجر" عن الأنظار أو الظهور بمواقع التواصل، قائلة: "فجر قررت في عام 2015 ألا تظهر مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنا احترمت قرارها".

ومن جانب آخر، أوضحت أنها تقوم بالتحضير لعمل مسرحي جديد مع الفنانة هيا الشعيبي، والنص قيد الكتابة، وتدور قصتها حول اختين يتوفى والدهما وتذهبان إلى "جاخور" والدهما و"تحكرهما" هناك أزمة فيروس كورونا، وتتوالى المواقف الكوميدية بينهما، داعية متابعيها للمشاركة في اختيار اسم المسرحية.