قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إنها تمكث هذه الفترة بمنزلها، بصحبة أفراد أسرتها ولا تخرج من البيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضافت نجوى فؤاد: "أتمنى أن يزيح الله البلاء عن مصر وتنتهي أزمة فيروس كورونا حتى يعود الجميع لعمله بشكل طبيعي، وتعود الحياة لما كانت عليه".
وتابعت: "أدعو كثيرًا للفنانة رجاء الجداوي وأتمنى أن تنتهي أزمتها الصحية سريعا وتعود لمنزلها مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها فنانة كبيرة وهي قدوتنا فهي امرأة عظيمة لا تعوض إطلاقًا.
يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد، هي مشاركتها في فيلم "في بورصة مصر" والذي عرض العام السابق.
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كانت هذه تفاصيل خبر فؤاد تؤكّد أن رجاء الجداوي فنانة لا تُعوض وتعتبر قدوة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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