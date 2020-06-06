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فؤاد تؤكّد أن رجاء الجداوي فنانة لا تُعوض وتعتبر قدوة للجميع

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قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إنها تمكث هذه الفترة بمنزلها، بصحبة أفراد أسرتها ولا تخرج من البيت بسبب تفشي المستجد.وأضافت نجوى فؤاد: "أتمنى أن يزيح الله البلاء عن مصر وتنتهي أزمة فيروس كورونا حتى يعود الجميع لعمله بشكل طبيعي، وتعود الحياة لما كانت عليه".

وتابعت: "أدعو كثيرًا للفنانة رجاء الجداوي وأتمنى أن تنتهي أزمتها الصحية سريعا وتعود لمنزلها مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها فنانة كبيرة وهي قدوتنا فهي امرأة عظيمة لا تعوض إطلاقًا.

يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد، هي مشاركتها في فيلم "في بورصة مصر" والذي عرض العام السابق.

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