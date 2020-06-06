مشاجرة عنيفة بين الفنانة شيرين وزوجها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوقوع خلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، وصل إلى حد طلب الطلاق والاشتباك بالأيدي، واستعانت فيه شيرين بصديقها الفنان أحمد سعد، وانتهى بتركها لمنزل الزوجية.

وحول تفاصيل الخلاف،قالت مجلة "سيدتي" أن مشاجرة كبرى وقعت بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها النجم حسام حبيب وبالتحديد في فيللا حبيب نفسه في مدينة الرحاب بالعاصمة المصرية القاهرة، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي وتبادل الألفاظ الجارحة، وأن النجم أحمد سعد تدخل لحل الخلاف بينهما.

ورفض أحمد سعد التعليق للمجلة ،قائلا: "هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي، مؤكداً أنه لا يحب أن يتم اعتباره طرفاً في أي نزاع لا يخصه".

وعن ذكر بعض المواقع الإخبارية اسمه كطرف في الأزمة، طلب سعد من الصحافة بشكل عام احترام خصوصيات نجوم الفن مشدداً على إنه لو كان طرفاً بالفعل لذكر كل تفاصيل الواقعة - إن صحت- لكن اللافت في الأمر أنه لم ينف حدوثها.

وكانت الكاتبة الصحفية مها متبولي وعدد من المواقع الإخبارية نشرت نبأ الشجار بين شيرين وحبيب، وتدخل أحمد سعد لمحاولة التهدئة بينهما بحكم صداقته مع كليهما، لكن باءت محاولاته بالفشل، ونشب خلاف بينه وبين حسام حبيب انتهى بعراك وضرب كانت الغلبة فيه لأحمد سعد والذي نجح في إنقاذ شيرين وأخذها معه، وانصرف تجنبا لأية تصرفات أخرى يكون فيها ضرر عليها، بحسب ما تم تداوله.

وبحسب مصادر مقربة من النجمين ، فإن الخلافات بينهما ليست حديثة العهد، وأن شيرين طلبت الطلاق من حسام حبيب أكثر من مرة نظراً لأسباب عدة، كان آخرها خلاف مالي كبير بسبب مبلغ يقدر بعدة ملايين من الجنيهات، وهو ما أشعل فتيل الأزمة الأخيرة بينهما، التي وصلت بالفعل إلى التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي، وانتهت بترك شيرين عبد الوهاب فيلا زوجها الكائنة في مدينة الرحاب والانتقال إلى منطقة المقطم رفقة بناتها من زوجها الأول محمد مصطفى.

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شقيق شيرين، نفى عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع خلاف بين الزوجين.

وكتب محمد "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل، ومفيش أي حاجة من دي خالص شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ان أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم، بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".

وفي أول رد لها ،خرجت شيرين بتغريدة مقتضبة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها : "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

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