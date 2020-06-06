شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تترقب عودة حركة الطيران من أجل مسلسل "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الفنانة نسرين طافش، قرارات إعادة حركة الطيران مرة أخرى بعد تعليقها منذ نهاية شهر مارس الماضى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تستعد نسرين إلى الحضور إلى القاهرة فور عودة الطيران مرة أخرى نظراً لارتباطها بمسلسل "الوجه الآخر" الذى تعاقدت عليه قبل 3 أشهر، ومقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسافرت نسرين طافش إلى دبى فور انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "ختمر النمر" فى الأسبوع الثانى من شهر مارس الماضى، لإنهاء بعض الأمور الخاصة بها والعودة إلى القاهرة مرة أخرى لاستكمال نشاطها الفنى، إلا أن قرارات تعليق حركة الطيران التى أجبرتها على البقاء فى دبى طوال هذه الفترة، وتنتظر فتحها مرة أخرى للحضور إلى القاهرة.



نسرين طافش

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مسلسل "الوجه الآخر" قصة وبطولة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سنيرجى، ويشارك في بطولة العمل الى جانب ماجد المصرى ونسرين طافش كلا من ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، ويسجل العمل التجربة الثالثة لنسرين طافش فى الدراما المصرية.

وقدمت نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" من نوعية الـ 45 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.