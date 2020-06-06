شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "الاختيار".. دراما رمضان 2021 بطعم المسلسلات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع دراما التحضير مبكراً لموسم رمضان 2021 بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن حجز 3 أعمال لأماكنها العام المقبل، ويبدو أن النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة فى رمضان الماضى والتفاعل الكبير مع أحداثه وشخصياته، جعل الجمهور متعطش أكثر للأعمال الوطنية وهو ما يلقى بظلاله على طبيعة مسلسلات رمضان 2021.

فالـ 3 مسلسلات التى أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للعرض فى رمضان 2021 جمعيها يحمل الطابع الوطنى، بداية من الجزء الثانى لـ "الاختيار" حيث بدأ القائمون على العمل فى وضع الخطوط العريضة للقصة التى سيتم تناولها وشكل العمل، خاصة بعدما تناول الجزء الأول حياة الشهيد بطل الصاعقة أحمد منسى ودوره البطولى فى مقاومة العمليات الارهابية فى سيناء.



الاختيار 2

المسلسل الثانى هو "هجمة مرتدة" الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية، وهو بطولة النجم أحمد عز، هند صبرى وماجدة زكى، هشام سليم، نضا الشافعى، مايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم، وتأليف باهر دويدار وإنتاج سينرجى، وتم تصوير جزء من أحداثه قبل أزمة كورونا ومقرر استئنافه خلال الأسابيع المقبلة.



مسلسل هجمة مرتدة

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والثالث هو "القاهرة كابول" فالعمل ليس عملاً وطنياً بالمعنى المعروف وانما أحداثه تحمل الطابع الوطنى لاسيما وأنه يناقش ظاهرة الارهاب التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة والتصدى لها، وانتهى صناع العمل من تصوير جزء كبير من أحداثه، ومقرر استكماله خلال الفترة المقبلة، حتى يكون جاهزا للعرض قبل موعده بفترة.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، ويتناول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة