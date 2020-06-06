تراند اليوم : بعد أنباء وفاتها بـ كورونا .. أطباء مقربون من رجاء الجداوي يسربون حقيقة وضعها الصحي

مازالت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تشغل الكثيرين وبخاصة أنها من القلائل بالوسط الفني الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

و كشف أطباء من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية مفاجأة عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج هناك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأطباء أن صحة رجاء الجداوي تحسنت كثيرا مقارنة مع حالتها أمس ، لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة .

وتابع: نمنح رجاء الجداوي علاج المناعة وكافة بروتوكولات وزارة الصحة المصرية .

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واستدرك: رجاء الجداوي موضوعة على جهاز التنفس الصناعي العادي الذي يضخ الهواء للفم والأنف وليس ذلك الذي يضخ الهواء للرئتين.

وأردف الأطباء: نسبة الأكسجين في دم الفنانة الشهيرة زادت بشكل كبيرة ، وضغط الدم انضبط ، ودرجة الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ.

وكان نقيب الممثلين أشرف زكي عبر انزعاجه من شائعات وفاة رجاء الجداوي ، مؤكدًا أنها قرأت تلك الشائعات بنفسها.