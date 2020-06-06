كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مي كساب تتفوق على أحمد حلمي في استفتاء "الخليج 365 اليوم" الموافق السبت 6 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الخليج 365 الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الخميس الموافق 5 يونيو.

وحصد الإعلان على 18621صوت، 26,34%، يليه إعلان أحمد حلمى.

والجدير بالذكر أن حقق إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

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ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828