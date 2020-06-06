هيفا وهبي ترد على نوال الزغبي بعد تصريحها الأخير

Jun 06, 2020
تعاطفت النجمة نوال الزغبي مع زميلتها النجمة هيفا وهبي في القضية التي رفعتها الأخيرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري وقالت “انا معها ان كانت على حق او على خطأ “الله ينصرها”، مشددة الى انها تتعاطف دائماً مع المرأة ضد الرجل خاصة في هذه الأمور.
كلام نوال أتى ضمن سياق المقابلة التي أجرتها مع الاعلامي محمد قيس وعرضت يوم الثلاثاء الفائت عبر شاشة MTV. (لقراءة الخبر خاص- نوال الزغبي وافقت على عرض رامي عياش ووائل كفوري يعترف”بحب كل شي بنوال” وهذه نصيحتها لشيرين)
جمهور هيفا وهبي تداول هذا المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترد هيفا على الفيديو قائلة “شكراً عزيزتي نوال”.
لتعقب نوال على كلام هيفا قائلة: “أنا دائما فخور بك امرأة قوية”.
في نفس السياق، وجهت هيفا الشكر إلى جمهورها، الذي دعا الى أوسع مشاركة بهاشتاغ “تويت في حب هيفاء” حيث تصدر هذا الوسم قائمة الأكثر تداولاً في لبنان، في مظاهرة حب للنجمة اللبنانية، التي غردت قائلة: “كنت أعلم بمحبتكم لكن اليوم شعرت انني محبوبة لأول مرة لا أعلم ما هو هذا الاحساس ربما بسبب المفاجآت الجميلة من دون مناسبة او سبب؟ او ربما لأن العلاقة التي تجمعنا علاقة بقاء وليس فراقاً! شكرًا من قلبي على الهاشتاغ”.
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