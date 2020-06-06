القبض على فرحان العلي بعد تصويره لمقطع خادش وهو سكران (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها فرحان العلي، بعد انتشار إحدى المقاطع الخادشة التي قام بتصويرها عبر حسابه الخاص في السناب شات، إذ أشارت بعض الجهات إلى أنَّ "العلي" كان في حالة غير طبيعية، بينما قال مغردون أنه قد ظهر وهو يستعرض عضوه الذكري.

وتداول المغردون خبر القبض عليه، يعدما صرّح مصدر أمني كويتي، بأن مباحث الجرائم الإلكترونية قامت بالقبض على الفنان الباكستاني الذي يقدم أعمالًا تلفزيونية في الكويت، وذلك لنشره مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث كان في حالة سكر، وبوضعٍ مخل بالآداب العامة.

وقد انهالت التعليقات والمنشورات الغاضبة من المقطع الذي تم نشره، وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع الممثل الباكستاني، بينما طالب آخرون بتسفيره إلى بلاده، وعدم إبقائه في الكويت حتى لا يسيء لسمعتها وشعبها إثر تصرفاته غير المسؤولة والتي تتنافى مع مبادئ وتقاليد الشعب الكويتي، إذ انطلق هاشتاق بعنوان "فرحان العلي" ووصل لقائمة أكثر الهاشتاقات تداولًا في الكويت وفي الخليج العربي.

ومن جهته أنكر الفنان فرحان العلي علاقتة بالمقطع، مشيرًا إلى أنَّ الحساب الخاص به في السناب تم تهكيره.

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ويعتبر الفنان الباكستاني فرحان العلي والذي يعيش في الكويت، أحد نجوم الوسط الفني الكويتي، دخل مجال التمثيل صدفةً بمساعدة الفنان حسن البلام، وأبرز موهبةً فطريةً على المسرح والتلفزيون، حيث كانت بداياته عبر الكوميديا التي طغت على مسيرته الفنية مع بعض الأعمال الدرامية.

ولم تُثنه معاناته مع توقف النمو وقصر قامته التي حدت من إمكانياته من متابعة مسيرته؛ حتى قرر الاعتزال مؤخرًا لعدم تلقيه عروض عمل، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعملٍ مسرحي مطلع عام 2020.

وظهر فرحان العلي لأول مرةٍ على شاشة التلفاز عام 2003 من خلال البرنامج الكوميدي "قريقعان" مع الممثل داوود حسين وحسن البلام.