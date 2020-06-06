الإعلامي السعودي علي حكمي يفارق الحياة بطريقة صادمة..وهذه آخر رسائله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارق الإعلامي السعودي الشاب علي حكمي الحياة بطريقة صادمة تركت حزنًا كبيرًا لدى محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذْ جاءت وفاته غريقًا في بحر جازان تأثرًا بالأجواء العاصفة في البحر حسبما أفاد إعلاميون سعوديون مقربون منه.

وكتب مقدم البرامج الإعلامي زياد بن سعد الشهري عبر وسم تم تدشينه على "تويتر" لنعي الشاب العشريني #على_حكمي_في_ذمة_الله فقال: "قبل أقل من 3 ساعات يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار والآن هو في ذمة الله! الحياة قصيرة جدًا جدًا جدًا الله يغفر لك ويرحمك #على_حكمي_في_ذمة_الله".

أما المنشد يحيى عطفي فدوّن قائلًا: "#علي_حكمي_في_ذمة_الله أسأل الله ان يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه يا علي أسأل الله أن يكتبك شهيد يا خوي".

ووفقّت لوسائل إعلام محلية بالسعودية أفادت أن وفاة علي حكمي مقدم الفعاليات السعودي الشاب جاءت في منطقة جازان، جراء حادث غرق مؤلم، وأكدت أنه لم يكن يعاني من أي أمراض كما أنه ظهر قبل ساعات من رحيله عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وشارك متابعيه عبر "تويتر" صورًا من بحر جازان أثناء تواجده بتلك المنطقة.

وكانت آخر رسائل علي حكمي التي كتبها عبر حسابه على "تويتر" قبل رحيله بساعات قد جذبت تفاعلًا كبيرًا عليها حيث علقّ الكثيرين بكلمات النعي والمواساة إذ كتب "حكمي" قائلًا: "أريد أن ألهم الناس أريد أن ينظر لي أحدهم ويقول بسببك أنت لم أستسلم".

وكتب ماجد عطيف قائلًا: "وفاة الزميل الإعلامي علي حكمي غرقًا مساء اليوم #الجمعة، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله من الشهداء الأبرار، وإن لله وإن إليه راجعون #على_حكمي_في_ذمة_الله".

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وتفاعل المتابعين مع وسم #على_حكمي_في_ذمة_الله فنشر صديق مقرب له يدعى حمودي تغريدة قال فيها: "#على_حكمي_في_ذمة_الله .. الله يرحمك يا صاحبي القريب من قلبي، اللي ما يمر يوم إلا وانت فيه بجنبي، نطلع ونضحك وناكل ونصور ونلبس مع بعض وننام مع بعض وجيبنا واحد، احترق كثيراً على فراقك والله احترق، شهيد بإذن الله يا صاحبي".

وكتبت مغردة تُدعى "نوف" قائلًة: "اقسم بالله يقطع القلب ياررررررب رجيتك بحق هذا اليوم أن ترحمه وتجعل قبره نعيم ياررررب عوض شبابه في جنتك يارررررب تكفئ #على_حكمي_في_ذمة_الله".

وأضاف طروش محمد قائلًا: "#على_حكمي_في_ذمة_الله لم يكن يعلم بأنه يوثق اخر لحظاته في ذات المكان ، شهيد بإذن الله تعالى، رحيلك موجع وذكرك سيضل عامر".

ونشر حساب باسم قطعة من قلبي آخر فيديو للراحل علي حكمي قبل نزوله البحر ووفاته غريقًا وعلق الحساب: "آخر السنابات قبل ينزل البحر للسباحة #مات_غريقاً #على_حكمي_في_ذمة_الله".

يُشار إلى أن الراحل علي حكمي يعد إعلاميًا ومقدم برامج وشاعر وكاتب صحفي كما عمل مديرًا للعلاقات العامة في عدة جهات، واستطاع الحصول على جائزة الحوار الإعلامي عام 2018، وشارك في عدة مناسبات وفعاليات