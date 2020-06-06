شكرا لقرائتكم ودعته عن 42 عاماً.. كورونا يحرم بوليوود من أبرز ملحنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وقت يواصل الفيروس المستجد مسيرته التوسعية، فقد طال وجوهاً معروفة ومشهورة بمختلف المجالات حول العالم، كان آخرها أحد العاملين في بوليوود.

فقد أعلن في الهند الاثنين عن تسجيل أول حالة وفاة لأحد العاملين في مجال السينما ببوليوود متأثراً بإصابته بكورونا الجديد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن واجد خان، الذي يعد أحد أبرز ملحني أغاني الرقصات في صناعة السينما في بوليوود، قد توفي الأحد عن عمر ناهز 42 عاماً، بعد إصابته بالفيروس.

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كما نقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن شقيقه قوله إن واجد خان، الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، توفي في بومباي الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية، مضيفاً أنه كان مصاباً بوباء كوفيد-19.

إلى ذلك تسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل الماضي.

ونعى عدد كبير من المشاهير والنجوم الهنود واجد خان، من بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي نشر تغريدة على حسابه الخاص في تويتر قال فيها: "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائماً كشخص وموهبة"، وفق فرانس برس.

أما أسطورة بوليوود أميتاب باتشان فقد عبّر عن "صدمته" لرحيل واجد خان، مشيداً بـ"موهبته المشرقة"، في حين غردت بريانكا شوبرا جوناس قائلة إن "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائماً هو ضحكة واجد... رحلت مبكراً".