شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تنتظر فتح السينمات لعرض فيلمها "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة منى زكى قرار فتح السينمات الفترة المقبلة، وعودة الأنشطة الترفيهية، لعرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، للمخرج محمود كامل التى انتهت من تصويره الشهور الماضية، حيث يواصل مخرج الفيلم مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية ليكون جاهزا للعرض فى السينمات بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا.
وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.
وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، بهذا الفيلم، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.
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