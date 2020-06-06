شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على: أغنيتى القادمة سينجل وتحمل طابعا اجتماعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة ياسمين علي لليوم السابع أن أغنيتها القادمة التي تستعد لتصويرها ستكون " سينجل "، وتحمل طابعا اجتماعيا وستصورها على طريقة الفيديو كليب، ولم ﺗكشف ياسمين عن اسمها حتي تكون مفأجاة، وهي من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، ومن توزيع الموسيقي ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت ياسمين مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، وذلك دعمًا لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا، وهي من كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل.

تقول كلمات الأغنية: كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش.

يذكر أن ياسمين علي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل النهاية، هو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.