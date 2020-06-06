شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح دور العرض السينمائى في فرنسا يوم 22 يونيو بعد غلقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سكرين ديلي عن عودة افتتاح دور السينما في فرنسا، حيث أعلن الموقع عن أن دور العرض سيعاد افتتاحها يوم 22 يونيو الجاري، وذلك بعدما قامت فرنسا بغلق 6000 دور سينما منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في عدم قدرة مهرجان كان السينمائي علي إقامته دورته الجديدة.

وفي سياق متصل كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي، عن انضمام المخرجة المصرية آيتن أمين، بفيلمها "سعاد SOUAD " للقائمة النهائية للأفلام المختارة فى الدورة 73 الملغاة بسبب تفشى فيروس كورونا وظهرت المخرجة المصرية وسط قائمة الترشيحات للدورة الجديدة من المهرجان السينمائي، والتي شهدت الكثير من المخرجين العالميين والعرب، لتزين القائمة بفيلمها المصري "سعاد".

يتظر الملايين من عشاق السينما والمعنيين بها إقامة فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى سنويا، كونه أهم وأعرق مهرجان سينمائى، فيتسابق الآلاف من المعنيين بالسينما للمشاركة ضمن واحدة من دوراته، أو بحضور فعالياته، حيث يتواجد نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء منذ اللحظة الأولى لانطلاق الفعاليات حتى حفل الختام.

واليوم نكشف عن عدد كبير من المعلومات عن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020، والتى تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19 الذى يهدد العالم.

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شهد مهرجان كان توسع جغرافي واضح، حيث تمت المشاركة من 147 دولة، مقابل 138 في عام 2019، أي بزيادة 6.5% وتلقى القائمون على الدورة الملغاة من فعاليات المهرجان 2067 فيلما روائيا طويلا من أجل المشاركة، وهو بالتأكيد رقم ضخم جدا، وهى أعمال متنوعة ومميزة، بالمقارنة بـ 1845 فيلما فى عام 2019 ، و 1916 فيلما في عام 2018 ، و1885 فيلما في عام 2017 .

كشف بيار ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائى، وتييرى فريمو المندوب العام للمهرجان، أنه من المقرر أن تنال الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيرى خلال المؤتمر الصحفى إلى أن التنوع كان الهدف الأساسى من هذه الدورة.

من جانب آخر أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الانترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان ففى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.