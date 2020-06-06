شيماء سيف تغني خليجي وتعلق: "فنانة العرب القادمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت. رودينا خيري
نشرت الفنانة شيماء سيف، فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام "، وهي تغني أغنية الغرقان الخليجية ، وأمامها ميكرفون ممسكة بيدها هاتفها كي تقرأ من خلاله كلمات الأغنية في جو من الفكاهة والمرح.
وعلقت على الفيديو قائلة: " فنانة العرب القادمة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل الزوجة 18 الذي تم عرض في رمضان 2019 ، المسلسل من تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى بطولة حسن الرداد ,وناهد السباعى، سلوى خطاب.
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