شيماء سيف تغني خليجي وتعلق: "فنانة العرب القادمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت. رودينا خيري

نشرت الفنانة شيماء سيف، فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام "، وهي تغني أغنية الغرقان الخليجية ، وأمامها ميكرفون ممسكة بيدها هاتفها كي تقرأ من خلاله كلمات الأغنية في جو من الفكاهة والمرح.

وعلقت على الفيديو قائلة: " فنانة العرب القادمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل الزوجة 18 الذي تم عرض في رمضان 2019 ، المسلسل من تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى بطولة حسن الرداد ,وناهد السباعى، سلوى خطاب.