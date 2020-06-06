محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة، لمتابعيها لم توضح سببها، عبر حسابها على "تويتر".
وكتبت الشربيني، عبر حسابها: "لست عديمة الأنوثة..المسألة أني واجهت بمفردي مواقف تحتاج لرجل ولم أجدهُ، فأضطررت أن أكونه".
رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة وهو برنامج يهتم بكل ما يخص المرأة، وتوجه لهن النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني لمتابعيها: "لست عديمة الأنوثة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.