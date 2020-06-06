رضوى الشربيني لمتابعيها: "لست عديمة الأنوثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة، لمتابعيها لم توضح سببها، عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت الشربيني، عبر حسابها: "لست عديمة الأنوثة..المسألة أني واجهت بمفردي مواقف تحتاج لرجل ولم أجدهُ، فأضطررت أن أكونه".

رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة وهو برنامج يهتم بكل ما يخص المرأة، وتوجه لهن النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال.