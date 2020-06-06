صور| نرمين الفقي تستمتع بالصيف في "حمام سباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورًا تجمعها بإحدى صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت الفقي وصديقاتها وهما تستمتعان بالصيف من داخل "حمام السباحة". كما ظهرت الفقي في صورة أخرى وهي تلعب مع كلبها. ويعرض للفنانة نرمين الفقي حاليا مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني على شاشة "Dmc"، بطولة سوسن بدر، سيد رجب، ميدو عادل، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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