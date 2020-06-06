"ستظل السينما عشقي"..نادية الجندي تستعيد ذكريات العرض الأول لـ"الرغبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرياتها مع العرض الأول لفيلم "الرغبة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"

ونشرت "نادية" صورًا لتكالب الجمهور على شباك التذاكر، وعلقت:" فيلم الرغبة العرض الأول في عيد الأضحى سينما راديو، فن بلا جمهور= لا فن وشباك التذاكر كان الفيصل".

وأضافت الجندي:" ستظل السينما هي عشقي والتاريخ الحقيقي لأي فنان".

فيلم "الرغبة" إنتاج عام ٢٠٠٢، بطولة إلهام شاهين، نادية الجندي، ياسر جلال، صلاح عبدالله، ومن إخراج علي بدرخان.

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