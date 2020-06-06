كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامى دارج يتصدر أفضل ديكور عن مسلسل "النهاية" في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر رامى دارج كأفضل ديكور عن مسلسل "النهاية"، في استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاء رامى دارج في المركز الأول، حيث حصد 27437 صوت بنسبة مايعادل35,8%، ويليه أحمد الحوشى عن مسلسل "فلانتينو".

مسلسل "النهاية"

تدور الأحداث في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان مستنسخ منه.

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وفي أحداث مسلسل النهاية يحاول المهندس انقاذ نفسه وانقاذ العالم من الانسان الألي المستنسخ منه وتعود البشرة في أمان مجددًا.

أبطال مسلسل النهاية

بطولة الفنانة يوسف الشريف والذي يشاركة العديد من نجوم الدراما، أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأحمد وفيق وسهر الصايغ، بجانب الفنان محمود الليثي والمزيد من النجوم وذلك بإخراج ياسر سامي.