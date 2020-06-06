كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هبة مجدي الأولى في استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان وتليها عبير صبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة هبة مجدي استفتاء "الخليج 365 الفني"، في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو

وجاءت هبة مجدي في المركز الأول، حيث حصدت 168081 صوتًا، ما يعادل 28,09%، بينما جاءت في المركز الثاني عبير صبرى ب 151997صوت مايعادل 25,4%.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن هبة مجدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة