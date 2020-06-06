كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد جمعة في صدارة استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل ممثل دور ثان ويليه محمد علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد جمعة، استفتاء "الخليج 365 الفني"، في قائمة أفضل مممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو

وجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24686 صوتًا، ما يعادل 27,82%، محمد علاء ب 12920 صوت مايعادل 14,56.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.