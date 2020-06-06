كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم في صدارة استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل ممثلة كوميدية وتليها انتصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28294 صوت، مايعادل 41,18%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.