شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء: علقة رضوان البرنس لـ "ياسر" صورت على يومين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد علاء إنه تحمس كثيراً لمشاركته فى مسلسل "البرنس"، وكان يشعر بقيمة القصة منذ قراءة السيناريو، ولم يشعر بالقلق، موضحا بأحد البرامج التليفزيونية، أنه عندما عرض الفكرة على أصدقائه تعجبوا من الدور المختلف عليه، لافتاً إلى أن كل المشاهد كانت صعبة فى المسلسل، خاصة مشهد المواجهة مع محمد رمضان و"علقة رضوان البرنس"، مشيراً إلى أن تصويره تم على يومين، وكان هناك دوبلير لدوره.

وتذكر محمد علاء مشهدا آخر تم تصويره فوق سطح، وكان يعتقد أنه مشهد سهل لكن عند تصويره وجده صعبا لأنه يضحك ويتأثر وينفعل في آن واحد.

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وحقق مسلسل "البرنس" نجاحاً جماهيرياً فى موسم رمضان الماضى ونجحت شخصية "ياسر" الذى جسدها الفنان محمد علاء وخيانته لشقيقه الأكبر "فتحى" ويجسده الفنان أحمد زاهر رغم ثقته فيه حتى انتهت حياته بالقتل من "فتحى".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.