شكرا لقرائتكم خبر عن إدوراد: دراما موسم رمضان بها تنوع فى القضايا المقدمة والأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان ادوارد عن سعادته بنجاحه فى الأدوار التي قدمها خلال موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية" وحقق نجاحا كبيرا.ادوارد قال فى تصريحات خاصة إن موسم رمضان الماضى على الرغم من قلة الأعمال مقارنة بالسنوات الماضية إلا أنها شهدت نجاح اكبيرا وحازت على مشاهدة كبيرة من جانب الجمهور، مضيفا أنه كان هناك تنوع فى الافكار المقدمة من رومانسى وتاريخى وغيره .

وتألق وأبدع وهو يجسد شخصية "عبد المحسن" فى مسلسل "البرنس" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع، ففى المشهد الواحد استطاع إدوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، ويعمل (سمكرى) فى ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، وتحدث بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" تم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية" تم عرضه على قنوات دى ام سى واون وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة