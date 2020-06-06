شكرا لقرائتكم خبر عن أميمة طالب تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مترجعليش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة التونسية أميمة طالب من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "مترجعليش"، من كلمات وليد غزالي، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع محمد مجدي، وجيتارات أحمد حسين، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الرياض مؤخراً، منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض، ضمن حفلات موسم الدرعية، خلال الحفل موسم الرياض، قدمت أميمة طالب أجمل أعمالها، مثل: “إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها المبدع "سهم".

وطرحت أميمة مؤخراً أغنية "في غيابك" من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر م.علي الأمير وسجّلتها أميمة طالب في استديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت ياسر حسين.

كما انتهيت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، ويتضمن ألبوم عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية، الذي تتعاون من خلاله مع باقة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغاني ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، " كل اللى عندى".