فيديو| لهذا السبب.. ريا أبي راشد وابنتها ترقصان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مقطع فيديو يجمعها بابنتها "لولا" وهما ترقصان، احتفالا بعودة برنامج "SCOOP WITH RAYA"، الذي عرض الأحد الماضي، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت ريا على الفيديو: "لولا كمان على بالها تحتفل بعودة سكووب على الهوا، قومتني ولبستني هالفستان بالتحديد، وجبرتني نصور نفس الفيديو بس معا".
واسضافت ريا أبي راشد الأحد الماضي، الفنان ظافر العابدين، في أولى حلقات البرنامج.
يذكر أن برنامج "scoop with raya"، من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي "2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.
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