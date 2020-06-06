" مفيش نصباية جديدة".. علا رشدي توجه رسالة لـ "نيللي واَسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازحت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة من كواليس مسلسل ب"100 وش"، جمعتها بالفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين بطلي العمل.، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت علا على الصورة :" انتوا فين يا عمر و سكر؟؟ مفيش نصباية جديدة، ماجي محتاجة فلوس، وحشتوني وي والعصابة كلها وحشتني". وشاركت الفنانة علا رشدي في موسم رمضان 2020، بعملين وهما مسلسل بـ"100 وش"، بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وسون بدر، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

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