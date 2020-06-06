بعد تصدرها التريند.. هيفاء وهبى لجمهورها: "اللي بيني وبينكم علاقة بقاء مش فراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على هاشتاج "تويت في حب هيفاء" الذي تصدر التريند في لبنان، والذي عبر من خلاله جمهورها عن مدى حبه لها

وغردت "هيفاء" عبر "تويتر" قائلة: "كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عم بنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي اللي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوة بدون مناسبة أو سبب؟ أو يمكن لانه اللي بيني وبينكم علاقة بقاء مش فراق! شكرا من قلبي على هاشتاج"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مسلسل" أسود فاتح" الذي لم تنته بعد من تصويره، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، والذي تأجل عرضه بسبب إغلاق دور العرض.