كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد "يا روقانك".. الشاعر أحمد المالكي وماهيتاب سامي يكللان حبهما بالزفاف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الشاعر الغنائي أحمد المالكي مساء أمس بزفافه على عروسه ماهيتاب سامي "شقيقة المخرج ياسر سامي، بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وكان الشاعر أحمد المالكي قد تعاون مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "ياروقانك"، والتي كتبها لخطيبته "ماهيتاب"، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة.

وكان المالكي قد تعاون مع كوكبة من كبار النجوم الذين تغنوا من كلماته المميزة، ومنهم الهضبة عمرو دياب، تامر حسني، ورامي جمال، وتامر عاشور، وهيفاء وهبي، ومحمد محسن وغيرهم.

