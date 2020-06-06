شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تقول إنه يمكن استئناف الانتاج السينمائى والتلفزيونى فى 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه سيتم استئناف الانتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 يونيو بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس كورونا المستجد. وقال بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.

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