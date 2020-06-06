شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيفاء وهبى ترد على نوال الزغبى حول أزمتها مع مدير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الشكر إلى الفنانة نوال الزغبى، بعد تصريحات الأخيرة بأنها متعاطفة معها فى أزمتها الأخيرة مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، نشرت فيديو من تصريحات نوال الزغبى بأحد البرامج، أعلنت من خلالها تضامنها معها ، قائلة :"شكرا عزيزتى نوال" وذلك عقب بعد تصريحاتها بأنها متعاطفة معها خلال أزمتها الأخيرة مع مدير أعمالها، قائلة:"أنا دائما أتعاطف مع المرأة ضد الرجل، أكيد أنا معها والله ينصرها، وأكيد معاها حق.. الله ينصرها بحبك يا هيفاء".

وكانت اتهمت النجمة اللبنانية بحصول مدير أعمالها بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات، أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وحررت محضر ضده عن طريق محاميها في مصر حيث تم تحرير محضر يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

وفى سياق متصل، وجهت النجمة هيفاء وهبى، الشكر إلى جمهورها، بعد دعوتهم للمشاركة في هاشتاج "تويت في حب هيفاء وهبى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا في لبنان، في مظاهرة حب للنجمة اللبنانية، رغم الظروف التي يمر بها العالم من توقف الأعمال الفنية بسبب تفشى فيروس كورونا.

النجمة هيفاء وهبى، قالت عبر حسابها بموقع تويتر:"كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عم بنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لأنه المفاجآت حلوي بدون مناسبة أو سبب؟ او يمكن لأنه اللي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق !شكرا من قلبي على هاشتاج تويت في حب هيفاء".

Advertisements



هيفاء وهبى

من جانب آخر، تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبى لأول مرة مع الشاعر الغنائي هانى رجب، بأغنية سينجل باللهجة المصرية تحمل طابع "ستايل غربي"، لم يكشف اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور، وهى من ألحان مديح محسن، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر يوليو المقبل على يوتيوب.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.