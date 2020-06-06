تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولي، وأحمد المالكي، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدي وتامر على ومحمد النادي وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.
وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف في شهر مارس الماضي، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.
يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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