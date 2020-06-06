فن ومشاهير

تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولي، وأحمد المالكي، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدي وتامر على ومحمد النادي وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف في شهر مارس الماضي، لكسر ملل  الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي "كوفيد 19"، وقدم  الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق  أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا