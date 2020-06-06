شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: "فلانتينو" تحد كبير.. وبهجت قمر: شهادة تخرجى عن مجمل أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة داليا البحيرى، أثناء مداخلتها عبر برنامج زووم فى برنامج مساء DMC، على قناة DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "إن الزعيم يمتلك كاريزما لا توجد عند أى شخص غيره، وهذا ما يجعله متميزا وناجحا، فهو فريد من نوعه، وكانت آخر مرة أقف أمامه فى الكاميرا منذ 12 عاما، لذلك عندما وقفت أمامه فى مسلسل فلانتينو شعرت وكأنها المرة الأولى مما انتابنى شعور بالقلق والخوف".

وأضافت داليا: "أتوجه بالشكر للمخرج رامى إمام لترشيحه لى فى هذا الدور، فهو دور مختلف تماما عما قدمت من قبل، وهذا النوع من الأدوار يعد تحديا كبيرا لى ففكرة عمل دور بعيد عن شخصيتك أمر ممتع، بالإضافة إلى كتابة الدور بشكل جيد جدا، وساعدنى فى شكل الشخصية إستايلست المسلسل بالتعاون مع المخرج رامى إمام، وقبل أن أعمل مع رامى سمعت أنه شخص مهذب ومخرج شاطر وتأكد لى هذا الكلام بعد العمل معه".

وجاء رد رامى إمام والذى كان ضمن ضيوف البرنامج، على كلام داليا قائلا: "أتابع داليا منذ زمن وهى ممثلة جيدة، وأنا من سعيت للعمل معها، كما أن لديها استيعابا قويا، وقدمت الشخصية كما تخيلتها بالضبط ولم تهرب منها الشخصية قط".

وفى مداخلة للمؤلف أيمن بهجت قمر عبر نفس البرنامج قال: "تفاجأت بردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولا يزعجنى النقد طالما نقد محترم"، وأضاف: "أعتبر مسلسل فلانتينو هو شهادة تخرج لى عن مجمل أعمالي"، ورد عليه المخرج رامى إمام: "أيمن تحمل الكثير والكثير حتى يخرج هذا العمل للنور فى ظل الظروف الصعبة التى نعيش فيها، وكان هناك الكثير من المشاهد أردت حذفها بسبب ضيق الوقت ولكن أصر عليها أيمن بهجت قمر وامتثلت لكلامه ولكن بعد نجاح المسلسل وجدت أن لديه كل الحق فكانت تلك المشاهد فارقة فى نجاح المسلسل".