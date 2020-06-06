شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها.. تعرف على كلمات دويتو "لو يتكلموا" لنهال نبيل وكريم بغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة نهال نبيل من تصويركليب علي شكل دويتو مع الملحن كريم بغدادى، يحمل اسم " لو يتكلموا" من كلمات سامى على، وألحان كريم بغدادي، وتوزيع شريف محسن، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإخراج إسلام هشام.ومن كلمات الدويتو الغنائي: ادامنا ليه حاجز مانعنا نكمل اللى بنحلموا..ادامنا ليه حاجز مانعنا نكمل اللى بنحلموا..كل اللى فى ايدينا اتعمل وقلوبنا شاهده لو يتكلموا.

وقال الملحن كريم بغدادي لـ" الخليج 365" إنه سعيد بالتعاون مع نهال نبيل، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال نهال الغنائية التى قدمتها من قبل.

وكانت المطربة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصرى، من خلال فيديو لكليب جديد لها يحمل اسم "شامخ"، وهو من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وبدأت المطربة نهال نبيل مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".

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