شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة قديمة من أفيش فيلم الرغبة.. نادية الجندى: ستظل السينما عشقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة الجماهير نادية الجندى، عبر حسابها بموقع انستجرام صورة أفيش فيلم الرغبة أمام سينما راديو أثناء للعرض الأول فى عيد الأضحى المبارك فى عام 2002، أي منذ حوالى 18 عاما.

النجمة نادية الجندى علقت على صورة أفيش الفيلم قائلة: "فيلم الرغبة العرض الأول فى عيد الأضحي سينما راديو، فن بلا جمهور = لا فن، وشباك التذاكر كان الفيصل ستظل السينما هي عشقي والتاريخ الحقيقي لأي فنان".

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نادية الجندى

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان، مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وشاركت فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.