شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة بدرية طلبة تقاوم "النعاس".. والفنانة تعلق: النوم سلطان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت حفيدة النجمة بدرية طلبة في مقطع فيديو جديد نشرته الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كانت تحاول مقاومة النوم خلال جلوسها.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة: "قمر حفيدتي.. النوم سلطان"، ولاقى الفيديو إعجاب الكثيرين من المتابعين.



حفيدة بدرية طلبة

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وقالت إحدى المتابعات: "ما شاء الله.. يا روحي عايزة تنام خالص، ربنا يحفظها"، فيما قال آخر مازحا: "حفيدتك وتعملى فيها كدة والله صعبت عليا"، فيما علقت أخرى: "يا خلاصي قمر الله أكبر.. طب خليها تنام".



حفيدة بدرية طلبة

يشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس الذي لعب فيه الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر البطولة، وتم عرضه في السباق الرمضاني 2020.



حفيدة بدرية طلبة

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.