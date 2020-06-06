شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: ميس عفاف فى "فلانتينو" مغايرة تماما لشخصيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دلال عبد العزيز، خلال مداخلة عبر برنامج زووم فى برنامج مساء DMC ، على قناة DMC ، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "أول أيام تصويرى مع الزعيم عادل إمام انتابنى شعور بالرعب والخوف، فالوقوف أمامه له هيبته ورهبته، ويعتبر مسلسل فلانتينو هو أول تجربة معه فى الدراما التلفزيونية، ولكن الزعيم لديه قدرة هائلة على تدويب أى رهبة بسبب روحه المرحة وخفة دمه المعهودة".

وعن شخصية ميس عفاف التى قدمتها فى مسلسل فلانتينو قالت: "ميس عفاف هى مغايرة تماما لشخصيتى فى الحقيقية، ولكنى استمتعت بها جدا ولبستنى الشخصية منذ أول يوم حتى أنها أحيانا كانت تتسرب إلىّ، فكنت أشعر أنى أكره داليا فى الحقيقة ولكن سرعان ما أعود للواقع، بالإضافة إلى أننا كنا نعمل مع مخرج واع يحب ممثليه ومتمكن من أدواته، وفى آخر يوم تصوير كدت أن أبكى، وقد لاحظنا أن أغلب ممثلى فلانتينو تعد هذه هى المرة الأولى الذين يقفون فيها أمام الزعيم فى الدراما التليفزيونية وأعتقد أن الزعيم كان يقصد ذلك .

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.