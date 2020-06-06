شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى: العمل مع الزعيم نجاح.. وجمهور لبنان عرفنى بسبب "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حمدى الميرغني، أثناء استضافته فى برنامج مساء DMC، على قناة DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، إنه لم يقتنع أبدا بالسوشيال ميديا وتفاعل الجمهور بها، ولكنى هذا العام اقتنعت بأنها شىء مؤثر جدا.

وأضاف مازحا: "رامى إمام كان دائما يرد على الجمهور أولا بأول مما جعل البعض منهم يتهمنا بالتكبر والغرور بسبب عدم الرد ومقارنتنا بالمخرج".

وأكد حمدى أن فكرة العمل مع الزعيم هو نجاح فى حد ذاته، مضيفا: "ولأنى قضيت أول رمضان فى لبنان لم يكن الناس هناك يعرفوننى وفوجئت بهم وتعليقاتهم عقب مشاهدة مسلسل فلانتينو، ولكن الوقوف أمام الزعيم يعد مسئولية كبيرة جدا، فعندما رشحت للدور من خلال المخرج رامى إمام توقعت أنه سيجمعنى مشاهد قليلة بالزعيم وكنت فى غاية السعادة، ولكن عندما قرأت الورق كانت المفاجأة أننى وجدت معظم دورى معه، الأمر الذى جعلنى أشعر بالقلق الممزوج بالفرحة" .

واستكمل: "الزعيم عادل إمام بمجرد الوقوف أمامه يدوب أى قلق وخوف ورهبة، وأتذكر أن أول مشهد لى معه قمت بارتجال جملة حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل فى موقع التصوير وكأنه هاوى يجتهد ويراجع دوره مثله مثلنا فهو يحترم مهنته لأبعد حد وهذا سر من أسرار نجاحه". وتقدم حمدى بالشكر للمخرج رامى إمام على إتاحته لفرصة العمل أمام الزعيم ومع كل فريق عمل المسلسل.