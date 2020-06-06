شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست زوج كيم كاردشيان يتظاهر ضد العنصرية فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع الديلي ميل المغني كاني ويست زوج كيم كاردشيان وهو ينضم إلى المتظاهرين الذين يتظاهرون ضد عدم المساواة العرقية ووحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد علي أيدي الشرطة الأمريكية، وظهر ويست في شوارع مسقط رأسه في شيكاغو وهو مرتدي الكمامة للحفاظ على نفسه من تفشي فيروس كورونا وتعرف عليه المتظاهريين ممن التفوا حوله.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كاني ويست تكفله بتغطية نفقات جيانا ابنة الشاب الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، وأعلن فريق ويست وضع 529 خطة تعليمية باسمها، كما قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء فى شيكاغو للمساعدة فى إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة، وبذلك تبرع مغنى الراب الأمريكى بمبلغ 2 مليون دولار فى حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور.

وأنشأ مغنى الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة فى تغطية الرسوم القانونية لعائلتى أربيرى وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعلى جانب آخر شهدت ولاية نيويورك مسيرات شارك فيها آلاف المتظاهرين للاحتجاج على العنصرية، وذلك بالتزامن مع جنازة جورج فلويد، الذى قتل قبل عدة أيام، لتندلع موجات غضب لا تقتصر فى نطاقها على الداخل الأمريكى، وإنما امتدت إلى العديد من العواصم الأخرى فى العالم.

وتأتى الاحتجاجات تزامنا مع انطلاق جنازة فلويد، حيث نعى مئات الأشخاص فى مدينة مينيابوليس الأمريكية جورج فلويد، الرجل الأسود الذى فجرت وفاته بعد أن عاملته الشرطة بعنف موجة احتجاجات على مستوى البلاد وصلت إلى أعتاب البيت الأبيض وأثارت جدلا عن العرق والعدالة.