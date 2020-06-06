ابنة رجاء الجداوي: "ماما على نفس حالها.. ادعولها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى"

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها.



وكتبت أميرة، عبر حسابها على فيسبوك: "مامي مازالت في الرعاية المركزة على نفس حالتها، ادعوا وأرجوكم لها ولكل مريض، وإن ربنا يرفع الوباء ده عن البشر أجمعين، ويخفف على كل مريض يا رب".

ودخلت الفنانة غرفة العناية المركزة بعد أيام من نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، نظرا لإصابتها بفيروس كورونا.

