أحمد فهمي رفقة "كلب" وإطلالة وردية لريهام عبدالغفور.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحمد فهمي نشر الفنان أحمد فهمي صورة، تجمعه بـ"كلبه" الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فهمي في حد بعتلك مسج على إيدك أبقى أقراها". جانا دياب نشرت جانا أبنة الهضبة عمرو دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، وعلقت: "السعادة حاليا". فيفي عبده نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من جلسة تصوير مسلسل يا أنا يا أنتي . محمد رمضان شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له من حفل زفاف شقيقته إيمان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". مي حلمي Advertisements نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي، وشعر كيرلي. مي فارق نشرت امطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. هنا الزاهد شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية. أحمد أمين نشر الفنان أحمد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه مع "كلب"، وبجواره يضع الشاي على الفحم. كارلا حداد نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها ببدلة من اللون "البرتقالي". ريهام عبدالغفور نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة وردية حيث وضعت تاجًا من الورد فوق رأسها.

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