"الغائب الحاضر".. شريهان تحيي ذكرى رحيل المخرج رضوان الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة شريهان ذكرى رحيل المخرج رضوان الكاشف الـ18، التي توافق 5 يونيو 2002. ونشرت شريهان صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "في ذكرى رحيل" الغائب الحاضر"، أحد البشر المبدعين في حياتي مخرج مصري عظيم، حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي، وتاريخ الفن والإبداع المصري رضوان الكاشف". المخرج رضوان الكاشف أخرج لها فيلم "عرق البلح".

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