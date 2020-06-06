حالات وفاة وإصابات.. أحداث حزينة عاشها نجوم الفن خلال الأسبوع الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

عاش الوسط الفني أسبوعا حزينا بدءا بإصابة الفنانة رجاء الجداوي والمطربة نهال نبيل والمطربة رحمة بكورونا، مرورا بوفاة الفنان حسن حسني ثم إجراء الفنان محمد هنيدى عملية جراحية، نهاية بوفاة الملحن أشرف سالم، وغيرها من الأحداث

إصابة الفنانة رجاء الجداوي والمطربتين نهال نبيل ورحمة بكورونا

أصيبت الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت قد أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي في تصريحات خاصة من قبل لـ"الخليج 365": إن والدتها شعرت بارتفاع في درجة حرارتها بصورة مفاجئة، فقاموا بإجراء فحوصات طبية للتأكد من سبب هذا الارتفاع، كما قاموا بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وكشفت التحاليل عن إيجابية النتائج، وإصابتها بالفيروس.

كما أعلنت المطربة نهال نبيل، في أحد التصريحات، عن إصابتها بفيروس كورونا هي ووالدتها.

وأضافت، في أحد التصريحات، أنها شعرت بسخونة وألم في جسدها لعدة أيام ثم انتباها الشك وذهبت لإجراء مسحة هي ووالدتها، وظهرت النتيجة إيجابية للطرفين، وتم حجزهما سويا داخل الحجر الصحي.

وأكدت المطربة مى فاروق إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما".

كما أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، وكتب رحمة: "أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا.

عمليتان لهنيدي وأشرف زكي وإجهاد أحمد فلوكس

أجرى النجم الكوميدى محمد هنيدي قسطرة قلبية بسبب انسداد الشرايين، وقال "هنيدي" في تصريحات خاصة له من قبل لـ"الخليج 365" إنه كان قد شعربالإجهاد، وأجرى بعض الفحوصات الطبية، وعلم من خلالها بوجود انسداد ببعض الشرايين المؤدية للقلب، فقام سريعا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب، مؤكدًا أنه بدأ يشعر بالتعافي وتحسن حالته الصحية.

كما خضع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لعملية جراحية، وتركيب دعامتين في القلب.

وكشف الفنان منير مكرم والفنانة نهال عنبر، عضوا مجلس النقابة، عن أن حالة الفنان الكبير مستقرة، وهو في منزله الآن.

كما حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالزمالك، أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة للإجهاد، بسبب ما قام به خلال عمله الفترة الماضية.

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4 حالات وفاة

وفاة الفنان حسن حسني

رحل السبت الماضي، الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين، فى تصريحات صحفية، إن الراحل أصيب بأزمة قلبية ونقل إلى المستشفى قبل رحيله بيوم واحد.

وشغل الفنان الكبير حسن حسني مقاما رفيعا في قلوب جماهير السينما والتلفزيون في مصر والوطن العربي طوال عدة عقود، شارك في مئات الأعمال السينمائية والدرامية، واشتهر بتنوع أدواره ما بين الأدوار الكوميدية والجادة.

وفاة علي عبدالرحيم "سامبو"

وتوفي صباح الثلاثاء الماضي، الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، عن عمر 59 عامًا.

على عبد الرحيم من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وفى نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمى بمسلسل "تلك الليلة"، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى "سقوط الخلاقة"، للمخرج الأردنى محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى

وفاة الملحن أشرف سالم

توفي الملحن أشرف سالم يوم الأربعاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عاما.

وكان قد أعلن عن وفاته عدة فنانيين منهم الشاعر بهاء الدين محمد، الذي كتبه على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".

الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي"، ومع محمد منير "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد "مش باقي على حاجة"، ومع إيهاب توفيق "عامل خجول" و"أقوى من هواك"، ومع جنات "جواز سفر"، ومع كارمن سليمان "عيش على أعصابك".

وفاة الفنان محمود الشوربجي

توفي الممثل محمود الشوربجي أمس، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد حياة فنية مليئة بالنجاحات في الدراما المصرية التي حققها رغم أدواره البسيطة.

قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي، في عدة أعمال هي "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

الشوربجي من مواليد 26 أبريل 1953