مي فاروق تهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت المطربة مي فاروق على تهنئة الشاعر أحمد المالكي على زفافه من "ماهيتاب"، شقيقة المخرج ياسر سامي، والذي أقيم اليوم. ونشرت مي صورًا تجمعها بالعروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " ألف مبروك وربنا يتمم لكم علي خير ياحبايب قلبي صديقي وأخويا العزيز الشاعر الرائع أحمد المالكي و حبيبتي صديقتي صاحبة أجمل قلب القمر ماهي ربنا يسعد قلبكم ويهنيكم ويوفقكم في حياتكم يا محترمين يا جُمال". وأقيم حفل الزفاف بفيلا المخرج ياسر سامي، وحضره عدد قليل من الأصدقاء والمقربين. الشاعر أحمد المالكي قدم مؤخرا مع الفنان عمرو دياب أغنية "ياروقانك"، التي كتبها عن خطيبته وحبيبته وقتها "ماهيتاب"

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