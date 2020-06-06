رنا جليل : أستعد لمسلسل جديد بعد خيبة أمل

تستعد الفنانة اللبنانية الشابة رنا جليل يمين ، لتقديم تجربة درامية جديدة ، بعد تألقها في مسلسلها الأخير " خيبة أمل "، و الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين ،السوريين ، اللبنانيين من بينهم طلال مارديني ، جوي سلامة ، كارلوس عازار، حيث لعبت رنا دور زوجة الممثل المصري أحمد كرارة ، المسلسل من تأليف جوزيف عبيد ، إخراج إلي برباري، و دارت أحداثه حول عصابة تحاول تهريب آثار مهمة لإيطاليا ، و تم التصوير بين مصر و بيروت.
وأشارت رنا ، إلي أن مسلسلها الجديد سيكون مفاجأة كبيرة ، دون الدخول في تفاصيل أخري قبل بدء التصوير .
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