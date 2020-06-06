علا رشدي توجه رسالة لـ نيللي كريم وأسر ياسين .. مفيش نصباية جديدة

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة لها بصحبة النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "علا" على الصورة: " أنتوا فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟! ماجي محتاجة فلوس .. وحشتوني أوي.. العصابة

كلها وحشتني! ".

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جدير بالذكر ان مسلسل "بـ100 وش" تم عرضة ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، والمسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد

على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتدور أحداث المسلسل حول سكر (نيللي كريم) نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل عمر (آسر ياسين) - نصاب محترف ايضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.